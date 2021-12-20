РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 дек. На минувших выходных в ряде сетевых изданий прошла информация о незаконном передвижении по территории центрального парка Мытищ автомобиля каршеринговой компании, транспортное средство находилось в парке на законных основаниях, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Автомобиль каршеринга заезжал на территорию парка по предварительной заявке, согласно нашим внутренним правилам. Это транспорт одного из наших арендаторов, который завозил товар и оборудование для арендуемого ярмарочного домика», - сказал начальник отдела паркового хозяйства МБУ «Леспаркхоз» Борис Винокуров.

Он добавил, что заезд был осуществлен в 8:00 часов утра, еще в темное время, потому на фото, которое распространяют в соцсетях, может показаться, что машина катается по парку вечером. Но допуск автотранспорта на территорию парка осуществляется исключительно с 6:00 до 10:00 часов утра. Именно в это время арендаторы осуществляют погрузочно-разгрузочные действия.