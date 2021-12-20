РИАМО - 20 дек. Экспресс-тест на коронавирус и ПЦР различаются не только сроком получения результата. Они выявляют разные маркеры, сообщил генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Быстрый скрининг определяет, есть ли в организме антиген SARS-CoV-2.

«В отличие от ПЦР-теста, который выявляет фрагменты генетического материала (РНК коронавируса – ред.), экспресс-тест выявляет фрагменты коронавирусных белков», – объяснил Крючков в интервью радио Sputnik.

В первом случае результат приходится ждать сутки, во втором – не более 30 минут. Однако экспресс-теста недостаточно для постановки диагноза. Если результат положительный, значит нужно сдать ПЦР.

«С учетом простоты такого теста (экспресс-теста), человек вполне может сделать его сам. Уже есть системы, которые могут использоваться непрофессионалами для самостоятельного тестирования», – заключил Крючков.

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