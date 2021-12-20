РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 дек. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 143 новых случая Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 30 228 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 935 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 626 351 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 544 человека. Выздоровели и выписались 565 140 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.