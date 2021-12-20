РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 дек. Ситуация с общественным транспортом в ЖК «Императорские Мытищи» находится на особом контроле, в начале декабря в жилом комплексе была решена проблема ожидания автобусов маршрута № 314, сообщается на сайте администрации горокруга.

Свыше 500 жителей могли до 20 минут стоять в очереди на общественный транспорт. Как рассказала сегодня на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами муниципалитетов первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова, ранее здесь работали два автобуса среднего класса и четыре – малого класса.

«На сегодняшний день полностью поменяли на автобусы четвертого класса, соответственно, количество мест для вывоза стало больше. Утром и вечером подаем транспорт через каждый 5 минут. Это нормальное время на посадку, фотографии это подтверждают», - сказала Кротова.

Она отметила, что ситуацию мониторят в комплексе, и видно, как уборка дорог, тротуаров, своевременная обработка Осташковского шоссе каждое утро перед выездом играет свою роль. Благодаря уборным работам ожидание в очереди также сократилось.

«Мы понимаем, что выезд из микрорайонов требует мобилизации. Тема важная, мы должны научиться справляться с этой задачей особенно сейчас, когда начнутся морозы. Стояние в очереди должно быть сведено к минимуму», - отметил Воробьев.