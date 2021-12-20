РИАМО - 20 дек. Пробки в 8 баллов из 10 возможных образовались на дорогах Москвы днем в понедельник. К 18 часам заторы достигнут 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Самая сложная ситуация в центре города. Движение бордовым цветом обозначено на Берниковской, Москворецкой, Калашевской набережных, около станций метро «Таганская», «Полянка».

На протяжении почти всего диаметра Третьего транспортного кольца движение обозначено красным цветом. Также заторы на северо-западе, юго-западе, юго-востоке МКАД.

К 18 часам пробки вырастут до 9 баллов, а спадут только к 21 часу.