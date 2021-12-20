РИАМО - 20 дек. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области получили 2043 благодарности от жителей региона. Им выражали признательность за решение вопросов в сфере компетенции ведомства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудников ведомства благодарили в соцсетях, на портале «Добродел» и в письмах на электронную почту. Так, около 800 сообщений со словами благодарности жители опубликовали на «Доброделе».

Начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов рассказал, что наибольшее количество благодарностей в службу пришло от жителей Одинцовского округа (103), Дубны и Талдомского округа (73), Дмитровского округа (65), Коломны (72), Подольска (58).

Также много слов благодарности было из Егорьевска, Балашихи, Раменского округа, Чехова, Красногорска, Луховиц, Ленинского округа, Химок, Серпухова, Домодедова, Наро-Фоминского округа, Люберец.