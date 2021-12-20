РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 дек. В городском округе Мытищи в понедельник открылся новый центр молодежного инновационного творчества Start LAB, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Его создание поддержал Мининвест Московской области. На торжественном открытии представили все лаборатории центра и рассказали, кто и как будет там учиться.

«С 2015 года в Московской области существует программа поддержки ЦМИТ, которые открывают большие возможности для детей и взрослых. Очень приятно, что в этом году у нас их уже 21. Выходцы из ЦМИТ преподают, открывают свои дополнительные лаборатории, берут президентские гранты, что для области имеет большое значение», - сказала начальник управления науки и инновации Александра Антонова.

На мероприятии присутствовали замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Евгений Подлипенский, представители администрации Мытищ, руководство ЦМИТ и индустриальных партнеров центра.

Антонова отметила, что в ЦМИТ есть большие перспективы для развития детей.

«Особенно привлекает то, что это могут быть дипломные работы. Ребенок может развить свой внутренний мир, открыть потенциал и не бояться технических направленностей. И в итоге выйти в вуз с готовой дипломной работой, а также развивать самостоятельный стартап», - уточнила Антонова.

Адрес ЦМИТ: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 44.