РИАМО - 20 дек. За неделю в Центр управления регионом поступило 9 043 обращения. Они были посвящены темам нарушений чистоты, порядка и благоустройства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного административного надзора по региону.

Чаще всего жителей Подмосковья интересовали темы очистки проезда от снега и наледи, очистка тротуара, уборка складируемого снега. Все эти обращения были отработаны в срок.

По категории, касающейся очистки проездов от снега и наледи решена за неделю 3091 проблема. Наибольшее количество - в городских округах Красногорск, Балашиха, Одинцово.

По нарушениям, касающимся очистки от снега и наледи тротуаров, проездов, пешеходных дорожек, за неделю ЦУР помог решить 2604 проблемы. Наибольшее количество – в Балашихе, Химках, Люберцах.

По категории «Уборка складируемого снега на тротуаре/проезде/пешеходной дорожке» за неделю ЦУР помог решить 472 проблемы. Наибольшее количество – в Балашихе, Королеве, Мытищах.

«Тепловая карта» Центра управления регионом Губернатора Московской области (ЦУР) позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов. Информацию сотрудники центра получают, в частности, от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов.