РИАМО - 20 дек. Мужчина 1987 г.р. нанес смертельные ножевые ранения своему знакомому 1978 г.р. в ходе пьяной ссоры в Орехове-Зуеве, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Преступление было совершено в одной из квартир дома на улице Степана Терентьева. Тело убитого с колото-резаными ранениями обнаружили 19 декабря.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – знакомого убитого.
На допросе выяснилось, что он убил ножом в ходе ссоры, возникшей во время совместного употребления алкоголя.
В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Он находится под стражей.
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