РИАМО - 20 дек. Мужчина 1987 г.р. нанес смертельные ножевые ранения своему знакомому 1978 г.р. в ходе пьяной ссоры в Орехове-Зуеве, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Преступление было совершено в одной из квартир дома на улице Степана Терентьева. Тело убитого с колото-резаными ранениями обнаружили 19 декабря.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – знакомого убитого.

На допросе выяснилось, что он убил ножом в ходе ссоры, возникшей во время совместного употребления алкоголя.

В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Он находится под стражей.