РИАМО - 20 дек. Спасатели 19 декабря измерили толщину льда на 52 водоемах Московской области. На 21 из них толщина льда еще является опасной для выхода на водоем, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».
При этом он напомнил, что нельзя определить толщину льда на глаз по его цвету и консистенции. Сейчас лед на большинстве водоемах покрыт толстым слоем снега.
«Наиболее тонок речной лед именно под сугробами, у крутых берегов, около деревьев, коряг, зарослей камыша, а также в местах слияния разных водных потоков – впадения ручьев и притоков или их вытекания из реки», - напомнил Пестов.
Он рассказал, что также опасность представляет полынья или прорубь, припорошенная снегом или чуть покрытая тонким слоем льда.
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