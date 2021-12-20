РИАМО - 20 дек. Спасатели 19 декабря измерили толщину льда на 52 водоемах Московской области. На 21 из них толщина льда еще является опасной для выхода на водоем, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

«Произведен замер толщины льда на акваториях 52-х водоемов. Толщина льда на них варьируется от полного отсутствия до 21 см. В патрулировании были задействованы 172 человека. Выход на лед 21 водоема по-прежнему вызывает опасность», - рассказал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

При этом он напомнил, что нельзя определить толщину льда на глаз по его цвету и консистенции. Сейчас лед на большинстве водоемах покрыт толстым слоем снега.

«Наиболее тонок речной лед именно под сугробами, у крутых берегов, около деревьев, коряг, зарослей камыша, а также в местах слияния разных водных потоков – впадения ручьев и притоков или их вытекания из реки», - напомнил Пестов.

Он рассказал, что также опасность представляет полынья или прорубь, припорошенная снегом или чуть покрытая тонким слоем льда.

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