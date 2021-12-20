РИАМО - 20 дек. Мужчина 1966 г.р. подозревается в убийстве своего знакомого 1972 г.р. в Ногинске, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Убийство произошло в квартире погибшего на улице Академика Фортова. Труп был обнаружен 19 декабря с телесными повреждениями.

Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия, установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – знакомого убитого.

Подозреваемый пояснил, что убил знакомого в ходе ссоры на почве личной неприязни. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Фигурант находится под стражей.