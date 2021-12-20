РИАМО - 20 дек. Московская область вошла в топ-3 среди регионов России, наиболее активно принимавших участие в просветительском проекте по программированию и разработке игр «Урок цифры». В проекте поучаствовали 148 972 школьника из Подмосковья, сообщает пресс-служба отдела по коммуникациям и образовательным проектам VK.

В топ-3 региона России с наибольшей активностью в проекте «Урок цифры» также вошли Белгородская (183 663 участника) и Самарская области (148 702 участника). Общее число участников проекта превысило 3 млн человек – это школьники, их родители и педагоги из более чем 130 стран мира.

Организаторами проекта выступили компания VK, Минцифры и Минпросвещения России, а также АНО «Цифровая экономика».

Проект «Урок цифры» был призван рассказать участникам о том, какие специалисты задействованы в процессе производства игр на каждом этапе – от идеи до развития. Школьники смогли попробовать себя в разных профессиях из сферы геймдева, выполняя задания тренажера внутри игры «Домовята» от студии BIT.GAMES.

Учащиеся младших классов упражнялись в программировании и анимации, ученики 5-8 классов – в гейм-дизайне, тестировании игр и маркетинге, а старшеклассники попробовали себя в роли продюсеров. Тренажеры «Урока цифры» по разработке онлайн-игр останутся доступны и по окончании проекта на сайте проекта. Школьники смогут вернуться к ним в любое время, а преподаватели – использовать в своих занятиях.

«Наша задача – помочь школьникам сделать правильный выбор, чтобы, став взрослыми, они получали удовольствие от своей работы, а рынок ИТ – новых классных специалистов. В этом году VK провела ряд образовательных инициатив, посвященных разработке игр, и мы рады, что эта тема нашла такой колоссальный отклик у школьников», – отметил директор VK по связям с вузами Сергей Марданов.

«Урок цифры» проводится с 2018 года. Проекты экосистемы VK являются постоянными участниками акции. В 2021 году урок о разработке игр подготовлен при поддержке проектов экосистемы VK – международного бренда MY.GAMES в лице пензенской студии разработки мобильных игр BIT.GAMES, образовательной платформы Учи.ру и облачной платформы VK Cloud Solutions.

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