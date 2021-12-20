РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 дек. На четырех улицах в Королеве установили уличные фонари, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Королеве в рамках проекта «Светлый город» выполнены работы по обустройству линий наружного освещения по 4 адресам. Фонари появились на улице Маяковского в микрорайоне Юбилейный, на улице Исаева, дома №№1, 1А, 3 и 3А, на проезде от улицы Пионерской вдоль лицея №5 и на улице Садовой.

Все 4 адреса принимали участие в голосовании на портале «Добродел» и были выбраны, как самые активные, с наибольшим количеством голосов.

Кроме того, в Королеве установили 118 новых светодиодных энергосберегающих светильников. Всего на территории города работает 10 324 светильника. Рабочие заменили 216 фонарных ламп уличного освещения, восстановили 146 объектов уличного освещения. Также постоянно ведется регулярное обслуживание 116 светофоров на пешеходных переходах.