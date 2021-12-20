РИАМО – 20 дек. Банк ЗЕНИТ подвел итоги проведения образовательного курса «Семья FinZ», направленного на повышение финансовой грамотности семей с детьми. Председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко и руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович поздравили победителей розыгрыша по итогам прохождения курса и вручили призы.

Розыгрыш подарков от Банка ЗЕНИТ состоялся среди участников, успешно прошедших итоговое тестирование. Победителями стали многодетные матери: Юлия Мальцева, Наталья Шумова и Елена Котемака.

«При разработке курса банк учел результаты опроса, проведенного среди многодетных семей Москвы. В своих ответах члены объединения отметили, что одной из главных сложностей при общении с банками является низкий уровень знания о существующих банковских решениях. Обучение прошли 350 семей, и уверен, что теперь они могут грамотно решать финансовые вопросы», — отметил Александр Тищенко.

«Мы благодарны Банку ЗЕНИТ за компетентное и надежное партнерство. Теперь многодетные семьи смогут расширить свои знания и грамотно управлять бюджетом», — сказала Наталья Карпович.