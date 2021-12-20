РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 дек. В городском округе Домодедово ввели в эксплуатацию комплекс по переработке смешанных строительных отходов, сообщает пресс-служба министерства экологии Московской области.

Комплекс расположен в селе Долматово и эксплуатируется компанией «Промышленный экологический оператор». Таким образом выполнено поручение губернатора Московской области Андрея Воробьева о строительстве 15 КПСО до конца года.

«Мощность домодедовского комплекса – 500 тыс. тонн в год, объект включен в Реестр объектов приема и переработки строительных отходов и грунтов, заключивших соглашения об информационном взаимодействии в подсистеме «Электронный талон», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

Он отметил, что это значит, что еще полмиллиона тонн строительного мусора ежегодно не осядут на незаконных свалках, а будут использованы в хозяйственных целях.

Комплекс полностью соответствует санитарным нормам и правилам и имеет санитарно-эпидемиологическое заключение регионального управления Роспотребнадзора.

КПСО принимают отходы, переработка которых затруднена из-за сложного состава, однако современные инновационные технологии позволяют извлекать из массы строительного мусора максимум полезных фракций для рециклинга. Остальной объем после обработки используется для производства материалов, необходимых в дорожном строительстве, а также рекультиванта для восстановления нарушенных земель.

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