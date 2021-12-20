РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 дек. В городском округе Домодедово ввели в эксплуатацию комплекс по переработке смешанных строительных отходов, сообщает пресс-служба министерства экологии Московской области.
Комплекс расположен в селе Долматово и эксплуатируется компанией «Промышленный экологический оператор». Таким образом выполнено поручение губернатора Московской области Андрея Воробьева о строительстве 15 КПСО до конца года.
Он отметил, что это значит, что еще полмиллиона тонн строительного мусора ежегодно не осядут на незаконных свалках, а будут использованы в хозяйственных целях.
Комплекс полностью соответствует санитарным нормам и правилам и имеет санитарно-эпидемиологическое заключение регионального управления Роспотребнадзора.
КПСО принимают отходы, переработка которых затруднена из-за сложного состава, однако современные инновационные технологии позволяют извлекать из массы строительного мусора максимум полезных фракций для рециклинга. Остальной объем после обработки используется для производства материалов, необходимых в дорожном строительстве, а также рекультиванта для восстановления нарушенных земель.
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