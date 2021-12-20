РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области проведут прием жителей в Подольске 22 декабря, сообщили на сайте администрации округа.

22 декабря на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.