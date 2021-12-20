РИАМО - 20 дек. Правительство Московской области утвердило тарифы на проезд в общественном транспорте Подмосковья на 2022 год. Стоимость проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте будет изменена с 1 января, а проезда на железнодорожном пригородном транспорте – со 2 числа, сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам региона.

На маршрутах автомобильного и городского наземного электрического транспорта Московской области при оплате картой «Стрелка» стоимость одной поездки составит 40 рублей 41 копейку в городском сообщении. Стоимость в пригородном сообщении по единой транспортной карте составит 40 рублей 41 копейку плюс 5,10 – 5,12 рубля за каждые следующие 2,5 км (с 1 по 10 поездку).

При оплате бесконтактной банковской картой стоимость поездки составит 41 рубль. Разовая поездка за наличные будет стоить 64 рубля в городском сообщении, с увеличением на 5-6 рублей за каждые последующие 2,5 км в пригородном сообщении.

Плата за поездку по единой транспортной карте «учащегося» и единой транспортной карте «льготной» составит 20 рублей 21 копейку в городском сообщении, с увеличением на 2,55 – 2,56 рубля за каждые 2,5 км в пригородном сообщении.

Скидка, которая предоставляется пассажирам и зависит от числа накопленных в расчетном периоде поездок по единой транспортной карте, сохранена на уровне 2021 года. За каждые «плюс 10 поездок» по карте «Стрелка» скидка составит 7-14-21-28-35% от начального тарифа. Для держателей карты «учащегося» начиная с 36 поездки скидка составит 99%.

В части тарифов на железнодорожный транспорт в 2022 году было принято решение поддержать пользователей проездных на 12 месяцев. Их цена останется на прежнем уровне – 24 450 рублей. Остальные тарифы изменятся, но не существенно. Стоимость проезда в пределах одной зоны на территории Московской области составит 27 рублей. Тариф на разовый проезд в пределах МЦД при оплате транспортной картой «Тройка» составит 56 рублей (с учетом бесплатной пересадки на метро).

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