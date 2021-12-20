Как будет работать общественный транспорт Москвы в праздники

Метро и МЦК
Московский метрополитен и МЦК в новогоднюю ночь вновь будут работать без перерывов – к такому решению пришел мэр города Сергей Собянин. Также проезд в транспорте можно будет снова не оплачивать в период с 20:00 31 декабря по 06:00 1 января.
Поздравления президента и столичного градоначальника планируют показывать в вагонах метро и на эскалаторах для тех, кто застрянет в «подземке» в момент, когда часы на Спасской башне начнут отсчитывать последние минуты уходящего 2021 года – видео выведут на 17 тысяч экранов.
Транспорт также будет работать по праздничному графику и в Рождественскую ночь – с 6 на 7 января метро и МЦК будут открыты для горожан до 02:00.
В этом году для пассажиров метро будут курсировать три новогодних состава: «Москва-2020», «Еж» и «Русич». Также будут ходить еще 60 поездов, чьи головные вагоны украсили в праздничной стилистике. Ожидается, что новогоднюю атмосферу сохранят в транспорте до 31 января 2022 года.
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Режим работы МЦД
Свой график также изменят поезда Московских центральных диаметров: в ночь с 31 декабря на 1 января услугами МЦД можно будет воспользоваться до 02:30. По диаметрам будут курсировать 11 специально украшенных вагонов.
Наземный транспорт
По особому графику в новогоднюю ночь будут работать автобусы, троллейбусы и трамваи: 66 маршрутов будут доступны горожанам на протяжении всей ночи с 31 декабря по 1 января, а еще 91 маршрут будет работать до 03:30. У 16 ночных автобусных маршрутов режим работать не изменится.
Бесплатно воспользоваться услугами наземного транспорта Москвы сможет любой желающий с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. В ночь с 6 на 7 января некоторые маршруты будут курсировать до 03:30, чтобы верующие смогли вернуться с ночной службы.
Электробусы, автобусы, трамваи и такси города тоже нарядили к празднику: яркие гирлянды появились в 50 электробусах и 20 трамваях «Витязь – Москва», а праздничное оформление в 1 460 автобусах и почти 2 000 автомобилях такси сохранят до конца января.
Кстати, с 31 декабря по 8 января можно будет не платить за парковку на улицах города. Но 9 января парковки будут работать как в обычное воскресенье: бесплатными будут те локации, где не действует повышенный тариф.
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