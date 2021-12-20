Как будет работать общественный транспорт Москвы в праздники

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Московский метрополитен и МЦК в новогоднюю ночь вновь будут работать без перерывов – к такому решению пришел мэр города Сергей Собянин. Также проезд в транспорте можно будет снова не оплачивать в период с 20:00 31 декабря по 06:00 1 января.

Поздравления президента и столичного градоначальника планируют показывать в вагонах метро и на эскалаторах для тех, кто застрянет в «подземке» в момент, когда часы на Спасской башне начнут отсчитывать последние минуты уходящего 2021 года – видео выведут на 17 тысяч экранов.

Транспорт также будет работать по праздничному графику и в Рождественскую ночь – с 6 на 7 января метро и МЦК будут открыты для горожан до 02:00.

В этом году для пассажиров метро будут курсировать три новогодних состава: «Москва-2020», «Еж» и «Русич». Также будут ходить еще 60 поездов, чьи головные вагоны украсили в праздничной стилистике. Ожидается, что новогоднюю атмосферу сохранят в транспорте до 31 января 2022 года.

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