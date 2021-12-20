РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Председатель комитета по делам молодежи администрации округа Иван Литвяков наградил православную организацию «Логос» за развитие молодежного движения, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи Г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Литвяков вручил почетные грамоты православной молодежной организации «Логос» и ее активистам за большой вклад в развитие молодежного движения на территории округа 19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца.

Православная молодежная организация «Логос» была создана 4 ноября 2020 года при Кирилло-Мефодиевском храме Подольска. В рядах «Логоса» около 20 активистов, ребята занимаются волонтерской и благотворительной деятельностью, гражданско-патриотическим и духовным воспитанием, организуют и проводят различные мероприятия для учащихся Воскресной школы храма, а также сотрудничают с комитетом по делам молодежи администрации округа.