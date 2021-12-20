РИАМО - 20 дек. ЦБ определил предельный размер специальных вкладов для малообеспеченных слоев населения, размер депозита предложено ограничить до 100 тыс. рублей, сообщает РБК.

Доходность таких вкладов планируют привязать к ключевой ставке Банка России или к инфляции. Специальным депозитом смогут воспользоваться лица с невысокими доходами, внесенные в единую государственную информационную систему соцобеспечения, идею создания которой рассматривает правительство.

Гражданин может открыть только один спецвклад, ставка - плавающая. Привлекательность этих депозитов смогут увеличивать банки путем повышенного отчисления дивидентов.

Однако у данного проекта есть ряд минусов. Так, доходность может снизиться при уменьшении инфляции и уровня ставок.

В Москве задержаны банкиры‑нелегалы с оборотом деятельности в 1 млрд руб>>