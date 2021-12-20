РИАМО - 20 дек. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что город потратил на борьбу с пандемией коронавируса 800 млрд рублей, сообщает «Вечерняя Москва».

В эту сумму входит поддержка для местных предпринимателей, компенсация москвичам, создание резервных госпиталей, доплаты врачам.

«Если вот все это вместе посчитать, это, я думаю, где-то порядка 800 млрд рублей, включая траты Фонда обязательного медицинского страхования. Из них миллиардов 200 — это недополученные доходы города», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Столичный градоначальник обратил внимание на то, что пандемия Covid-19 оказалась недешевой ситуацией для бюджета города.

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