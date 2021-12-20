РИАМО - 20 дек. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о введении поправок в закон об ОСАГО. Изменить его предложили активисты Общероссийского народного фронта, сообщает Газета.ru.

Участники общественного движения предложили позволить страховать транспортные средства от повреждений, вызванных ездой по разбитым дорогам, а также от падения деревьев и сосулек. Также активисты предложили ввести в ОСАГО ремонт только новыми деталями, сейчас компенсация начисляется с учетом износа.

В интервью изданию председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что сейчас законопроект готовится, после обсуждений его внесут с учетом позиции ОНФ.

Как считают эксперты, введение изменений в закон об ОСАГО может привести к подорожанию тарифов.