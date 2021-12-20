РИАМО - 20 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 80% госпитализированных горожан с коронавирусом занимались самолечением или не обращались в больницу, сообщает «Вечерняя Москва».

Для того чтобы избежать госпитализации при коронавирусе, нужно обращаться к врачу при появлении первых симптомов ОРВИ, отметил мэр.

«И, как правило, здесь оказываются люди не те, которых мы на ранней стадии выявили и вели, а те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу. Вот таких процентов 80 сюда попадает», — сказал столичный градоначальник в эфире канала «Россия 24».

Он уточнил, что система здравоохранения Москвы может всех обеспечить медпомощью.

В столице выздоровело после коронавируса еще 2642 человека. С начала пандемии в Москве вылечились от инфекции 1 836 874 человека.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>