РИАМО - 20 дек. Установленную в Томилине 7-метровую новогоднюю ель заменили на 2-метровую, власти Люберец разберутся в ситуации, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Ранее от жителей Люберец поступило обращение по поводу ситуации с новогодней елкой.

«1 декабря администрация округа установила 7-метровую елку в честь, как мы догадываемся, празднования Нового года. Позже, 14 числа, данная ель была демонтирована, а на ее место установили 2-метровую», — привел текст обращения жителя губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ружицкий пообещал разобраться в ситуации и выяснить подробности. ​

Ранее Воробьев отмечал, что и парки, и спортивная инфраструктура должны отвечать запросам жителей.