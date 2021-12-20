РИАМО - 20 дек. Число-детей сирот, проживающих в интернатах Москвы, сократилось в 3,4 раза с 4 371 ребенка до 1 289 детей за период с 2010 по 2021 годы, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

При этом число детей-сирот, воспитывающихся в приемных семьях, увеличилось на 44,5% - с 12 665 детей до 18 303 детей.

Сегодня в замещающих семьях воспитываются 93,4% детей, потерявших родителей, а доля сирот, проживающих в интернатах, за 11 лет сократилась с 25,7% до 6,6%.

Из 18 303 детей, устроенных в замещающие семьи: 7 152 ребенка (39,0%) находятся под безвозмездной опекой, чаще всего, со стороны близких родственников (бабушки, дедушки, тети и дяди), 6 658 детей (36,4%) были усыновлены, а 4 493 ребенка (24,6%) находятся под возмездной опекой в приемных и патронатных семьях.

Отмечается, что снижение количества детей в интернатах было обеспечено в том числе за счет внедрения новой модели профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот, которая позволяет своевременно выявлять неблагополучные семьи и оказывать им социальную помощь. Также активную поддержку получают граждане, планирующие стать приемными родителями.

В рамках новой модели в Москве функционируют 35 школ приемных родителей, в которых с 2013 г. прошли подготовку порядка 29 тыс. человек – в начале 2022 года должны открыться ещё 4 такие школы и общее число школ приемных родителей вырастет до 39.

Кроме того, в Москве работают 46 организаций, осуществляющих сопровождение замещающих семей – под их контролем находится свыше 2 тыс. семей, в которых воспитывается свыше 3 тыс. детей.

Значительное внимание модель уделяет социальной поддержке замещающих семей: ежемесячные выплаты на каждого ребенка составляют от 18,1 тыс. до 30,1 тыс. рублей – в зависимости от возраста ребенка, числа воспитываемых детей и состояния их здоровья.

При этом приемным родителям выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 17,3 тыс. рублей за каждого ребенка (за ребёнка-инвалида – 29,4 тыс. рублей). Если в семье воспитывается 1-2 ребенка, вознаграждение выплачивается одному из приемных родителей. Если 3 и более детей, вознаграждение выплачивается обоим родителям за каждого ребенка.

Также осуществляются единовременные компенсационные выплаты на возмещение расходов в связи с усыновлением ребенка: 90 145 рублей – на первого усыновленного ребёнка, 126 203 рубля – на второго усыновленного ребенка, 180 290 рублей – на третьего и последующих усыновленных детей.

С 1 января 2022 года пособия и выплаты на детей-сирот в Москве будут увеличены на 4,8%.