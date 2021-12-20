РИАМО - 20 дек. Глава городского округа Лосино-Петровский Иван Курданин сообщил, что школа в поселке Биокомбината сможет принять детей 20 января после ремонта. На совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил открыть школу к началу новой четверти - 10 января.

По словам Курданина, в школе выполнен ремонт в пищеблоке, малом спортивном зале и начальной школе.

«С 1 сентября в эту школу дети уже ходят, это теплая, практически новая школа. Полностью завершены все черновые работы. Соответственно, чтобы не нарушать технологический процесс по просушке штукатурки, в данный момент подрядчик уже приступает к покраске классов», – сказал Курданин.

Также он добавил, что родители сформировали инициативную группу и раз в две недели проверяют ход работ и качество питания. Открыть школу для детей планировалось до 20 января, однако губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил завершить раньше.

«10 числа (января - ред.) школа должна быть готова, и дети должны пойти в третью четверть учиться в нормальную новую школу. Не надо нам, пожалуйста, рассказывать сказки про штукатурку», – добавил Воробьев.

Изначально завершить ремонтные работы планировалось 15 декабря.

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