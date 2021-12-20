РИАМО - 20 дек. В Подмосковье разработают меры, которые будут регламентировать сферу обслуживания дымоходов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье непростая ситуация с регулированием организаций, проверяющих дымоходы. Жители должны соблюдать правила безопасности.

«Регулирование по инспекции дымоходов - нужно разобраться. И не позднее завтрашнего вечера дать предложения по изменению ситуации. И рассылку нужно сделать для предупреждения жителей», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Как отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, необходимо внести изменения в Жилищный кодекс, а также принять постановление правительства, регулирующее деятельность в данной сфере.