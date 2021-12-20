РИАМО - 20 дек. Новый детский сад появится в микрорайоне Сабурово городского округа Красногорск в 2024 году. Его строительство будет идти в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Учреждение будет рассчитано на 310 малышей и его возведут за счет бюджетных средств.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству объекта», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В здании детского сада будут обустроены просторные групповые и спальные помещения, спортзал, музыкальный зал, кабинет психолога и логопеда, медкабинет и класс детского творчества.