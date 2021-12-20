РИАМО - 20 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов Московской городской премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста», сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Премия вручается с 2014 года. За прошедшие годы ее лауреатами стали 18 семей, 19 общественных и культурных деятелей, 31 организация. Цель премии – выражение общественного признания гражданам и организациям, внесшим особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2021 году Московская городская премия «Крылья аиста» была присуждена в 3 номинациях: «Лучшая семья года» – присуждается семье усыновителей, опекунов (попечителей), приемной или патронатной семье за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Лучшая организация года» – присуждается за особый вклад в развитие семейного устройства коллективу органа опеки и попечительства; коллективу организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; коллективу Школы приемных родителей; коллективу общественной и (или) некоммерческой организации.

«Меценат года» – присуждается гражданам за особый личный вклад в развитие в Москве семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в том числе за оказание материальной помощи усыновителям, приемным родителям или НКО).

Награды в номинации «Лучшая семья года» были присуждены: Елене и Владимиру Пономаренко, которые воспитывают 5 приемных детей, Наталье и Алексею Машковым, воспитывающим 5 детей, двое из которых приемные, а также семье Светланы Чоудури, воспитывающей 1 приемного ребенка.

«Лучшими организациями года» стали: Школа приемных родителей города Москвы - Государственное казенное учреждение города Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Маяк» и Межрегиональная общественная организация содействия программе воспитания подрастающего поколения «Старшие Братья. Старшие Сестры».

Премия в номинации «Меценат года» была присуждена Федору Никулину - офицеру отдела сопровождения интернет-портала Минобороны России.

В январе 2021 года Никулин принял участие в съемках теле­программы «Поле чудес» на «Первом канале» и стал победителем капитал-шоу. В его призо­вой фонд вошли синтезатор, «умная» колонка, телевизор и автомобиль «Лада Гранта». В феврале 2021 года Никулин безвозмездно передал все выигранные призы в Центр содействия семейному воспитанию им. Г.И.Россолимо.

Лауреаты премии «Крылья аиста» получают нагрудный знак, диплом и памятный знак – статуэтку, изображающую летящего аиста и беззащитного ребенка (автор – народный художник России Александр Рукавишников).

Победители номинации «Лучшая семья года» награждаются также денежной премией в размере 1 млн рублей на семью.