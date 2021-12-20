РИАМО - 20 дек. В подмосковных парках подготовили 79 лыжных трасс, основные находятся в Балашихе, Люберцах, Дмитрове, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«У нас подготовлено 79 лыжных трасс», - сказал Михаил Хайкин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Министр отметил, что основные трассы находятся в Балашихе, Люберцах, Дмитрове. В связи со снегопадами там работают ратраки.

Ранее Воробьев подчеркнул, что спортивная инфраструктура и парки Подмосковья должны соответствовать запросам жителей, необходимо обеспечить прокат снаряжения и точки питания.

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