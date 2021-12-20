РИАМО - 20 дек. Сборная России по следж-хоккею одерживает пятую победу подряд над сборной Чехии и становится победителем турнира International para hockey 2021, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Турнир проходил в формате супер-серии между сборными России и Чехии. Обе команды сыграли 5 матчей, во всех из которых оказались сильнее россияне, поразившие ворота соперников 31 раз при двух пропущенных шайбах.

Восемь игроков из Подмосковья вошли в состав национальной команды. Это Дмитрий Лисов, Айрат Хамзин, Станислав Барыкин, Максим Кузьминых, Евгений Петров, Иван Кузнецов, Андрей Касаткин и Денис Ярцев.

Международный турнир по следж-хоккею состоялся с 12 по 19 декабря в чешском городе Острава.

Данный турнир стал последним стартом в преддверии XIII зимних Паралимпийских игр, которые пройдут в марте 2022 года в Пекине (Китай).