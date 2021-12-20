РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Подозрение на бешенство выявили у крысы в одном из домов на улице Свердлова в Подольске, сообщается на сайте администрации округа.

Территориальное ветеринарное управление №5, подведомственное Минсельхозпроду Московской области, сообщает о подозрении на бешенство крысы на территории одной из квартир по адресу: ул. Свердлова, д. 54.

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть.

При обнаружении больных животных нельзя пытаться их лечить. В случае возникновения подозрений на заболевание животных бешенством гражданам необходимо обращаться в ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №5», контактный телефон: 8(496)754-78-61.