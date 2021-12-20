РИАМО - 20 дек. В Подмосковье начали организовывать игры в хоккей через чаты. Кроме того, на катках улучшат качество льда, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«В Красногорске мы создали чат для тех, кто хочет собраться и поиграть в хоккей. Распространили его через домовые чаты. Сегодня там уже 107 участников. В густонаселенных районах эта практика получит распространение», - сказал Дмитрий Абаренов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что будут приняты меры по повышению качества льда.

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