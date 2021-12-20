РИАМО - 20 дек. В доме правительства Московской области состоится форум директоров парков региона. Такое мероприятие пройдет в Подмосковье впервые, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Участниками площадки станут заместители глав муниципалитетов, которые курируют работу парков, директора парков и их заместители, а также общественные активисты.

«Подмосковье – территория, где есть все виды парков: усадебные, парки культуры и отдыха, парки развлечений и этнопарки. Команда губернатора Московской области стремится к тому, чтобы создать в них комфортную среду и современную инфраструктуру. Именно поэтому наши парки – популярные точки притяжения у жителей и гостей Московской области», – сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Она добавила, что на форум пригласили всех, кто поможет переосмыслить уже сформированные концепции парков и создать современные модели их развития.

На форуме предусмотрены пленарное заседание и сессии по следующим темам: «Бизнес и сервис в парках», «Событийное наполнение и спорт в парках», «Инфраструктура. Маркетинг. Цифровизация». Участники форума рассмотрят примеры работы коммерческих структур в парках, использование соцсетей, брендинга и современного искусства в общественных пространствах.

Спикерами форума станут министр культуры Подмосковья Елена Харламова, министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, министр правительства региона по информационной политике Анастасия Звягина, ведущие эксперты парковой индустрии, известные рестораторы и эксперты в медиасфере и урбанистике.