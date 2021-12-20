РИАМО - 20 дек. Наибольший рост числа обращений жителей Московской области в соцсетях на минувшей неделе имели жалобы по темам, связанным с энергетикой, благоустройством и ЖКХ, сообщила министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина.

Самое большое количество сообщений поступило по теме «Дороги и транспорт». Снегопады продолжались в течение прошлой недели, поэтому и число обращений по поводу уборки дорог и улиц от снега выросло на 18%. В то же время число обращений по поводу автомобильных дорог снизилось на 3%, по тротуарам вдоль дорог - на 9%, а об освещении на дорогах – на 24%.

«В Люберцах жители просили увеличить количество автобусов на маршрутах №№501 и 940. На этой неделе обещают сильные морозы, поэтому большая просьба к МТДИ и главам обратить внимание на соблюдение расписания перевозчиками», – добавила Звягина.

На 15% меньше обращений поступило по проблемам, связанным с работой управляющих компаний, а также на 34% - по вопросам платы за ЖКУ и работой ЕИРЦ.

Также она отметила, что по наиболее проблемным вопросам в соцсетях темы отработаны, а с жителями региона поддерживается обратная связь.