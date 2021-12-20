РИАМО - 20 дек. Дорожные пробки в 7 баллов из 10 возможных образовались на дорогах Москвы днем в понедельник, к 18 часам ситуация на дорогах усложнится до 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Наиболее серьезные затруднения в движении транспорта наблюдаются на Третьем транспортном кольце, шоссе Энтузиастов, Большой Семеновской улице, улице Сретенка, а также на многих набережных в пределах Садового кольца.

Крупные заторы образовались на дорогах возле станций метро «Белорусская», «Сухаревская», «Таганская», «Текстильщики» и «Кантемировская». Помимо того, значительно затруднено движение на северо-западе и юге МКАД.

Пробки в Москве достигнут 8 баллов к 17 часам, к 18 часам ожидается 9 баллов. Движение разгрузится до 7 баллов лишь к 20 часам.