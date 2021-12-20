РИАМО - 20 дек. Транспортная доступность для жителей деревни Путилково в Красногорске не поменялась из-за изменения схемы автобусных маршрутов, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Ранее были изменены 2 столичных автобусных маршрута, которые проходят до и от Путилкова. Жители Путилкова отметили, что ранее они садились в пустые автобусы, а теперь автобусы приезжают к ним уже с пассажирами.

«Мы считаем, что транспортная доступность этих микрорайонов сохранена. Очередей не наблюдается, и даже есть свободные места в автобусе», — сказала Анна Кротова на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что новые микрорайоны Подмосковья должны быть обеспечены общественным транспортом, люди не должны стоять в очередях на остановках.

В поселке Октябрьский в Люберцах уже решили вопрос с опозданием автобусов, которые приезжали в ЖК по утрам.