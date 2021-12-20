РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Фрагменты из мультфильмов будут показывать на большом экране в сквере Поколений Подольска во время предновогодних и новогодних праздников, сообщил председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

В Подольске в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» зимой 2021-2022 годов будет проходить множество различных интересных, развлекательных и спортивных мероприятий. Особое внимание уделят досугу во время новогодних и рождественских праздников.

Так, в сквере Поколений, где 25 декабря в 17:00 пройдут второй фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Сказки планеты Земля», торжественное зажжение огней на главной городской елке и награждение победителей конкурса «Новогодняя игрушка», установят экран, на котором будут транслировать фрагменты из мультфильмов и новогодних песен. Он будет работать с 25 декабря по 8 января.

Ожидается, что это поможет создать новогоднее и рождественское настроение горожанам.

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