РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Полицейские Подольска задержали приезжего из Брянской области, подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 47-летней местной жительницы. Она рассказала о том, что неизвестный похитил денежные средства с ее банковской карты. Сумма материального ущерба составила более 14 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый 32-летний уроженец Брянской области. Злоумышленник нашел банковскую карту на одной из улиц и обналичил денежные средства в одном из банкоматов, потратив их на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.