РИАМО - 20 дек. В следующем году на территории международного медицинского кластера в инновационном центре «Сколково» начнется строительство центра ядерной медицины, сообщил в понедельник журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«(В 2022 году - ред.) в «Сколково» приступаем к строительству трех объектов. Это реабилитационный центр широкого профиля, центр ядерной медицины и университетский госпиталь», - рассказал Загрутдинов.

До конца 2021 года в столице планируется завершить строительство еще трех объектов общей площадью 36,3 тыс. кв. м. Это родильный дом на 130 коек и амбулаторный корпус для больницы в Коммунарке, а также медицинский корпус для ГКБ им. А.К. Ерамишанцева.

По проекту ММК в Сколкове собираются возвести медобъекты общей площадью порядка 860 тыс. кв. м. А в 2022 году на территории кластера планируют завершить уникальный проект благоустройства «Исцеляющие сады».