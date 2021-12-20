РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Зрители смогут выбрать лучшего скульптора на фестивале ледовых скульптур в сквере Поколений Подольска, сообщил председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

В сквере Поколений вовсю проводится работа по подготовке к праздничным мероприятиям 25 декабря. В этот день в 17:00 здесь пройдет II фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Сказки планеты Земля», на котором лучшие скульпторы России создадут 12 ледовых скульптур по мотивам различных сказок.

«Профессиональное жюри во главе с академиком Российской академии художеств, заслуженным художником РФ, заслуженным работником культуры Московской области Александром Рожниковым будет определять победителей и лауреатов. В текущем году будут присуждаться Гран-при, Кубок скульпторов, Кубок главы округа, а зрители смогут определить своего победителя, который получит приз зрительских симпатий. Для этого гостям раздадут жетоны, которые они смогут отдать лучшей, по их мнению, работе. Традиционно будет и несколько номинаций», - сказал Денисов.

К работе скульпторы приступят уже 21 декабря, а закончат вечером 24 декабря.

Еще один сюрприз ждет посетителей парка Талалихина - там тоже планируют установить одну ледовую скульптуру, которая наверняка будет радовать горожан весь зимний сезон.

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