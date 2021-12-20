РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Круглосуточная охрана обеспечит безопасность ледовых скульптур в сквере Поколений Подольска, сообщил председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

В сквере Поколений 25 декабря пройдет второй фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Сказки планеты Земля», в рамках которого лучшие скульпторы России создадут 12 ледовых скульптур по мотивам известных сказок. Визитной карточкой фестиваля станет скульптура Екатерины II.

«Профессионалы создадут настоящие шедевры, которые будут радовать нас всех весь зимний сезон. В связи с этим очень хочется обратиться к жителям и попросить их беречь эту красоту! В сквере установлены камеры системы «Безопасный регион», благодаря которым будет обращаться особое внимание на проявление какого-либо вандализма. Также здесь уже работает круглосуточно охрана, и любое проявление негатива будет пресечено», - сказал Денисов.

Также он попросил родителей соблюдать правила безопасности.

«Каждая фигура весит от 1,5 до 3 тонн. Не стоит сажать своих детей на скульптуры, трогать их и тому подобное. Не рискуйте безопасностью детей», - добавил Денисов.