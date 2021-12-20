РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Скульптура Екатерины II станет визитной карточкой фестиваля-конкурса ледовых скульптур «Сказки планеты Земля» в сквере Поколений Подольска, сообщил председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

В сквере Поколений вовсю проводится работа по подготовке к праздничным мероприятиям 25 декабря. В этот день в 17:00 здесь пройдут второй фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Сказки планеты Земля», торжественное зажжение огней на главной городской елке и награждение победителей конкурса «Новогодняя игрушка». Рабочие уже приступили к монтажу 20 т льда, привезенного из Перми, для будущих ледовых скульптур.

«В фестивале примут участие лучшие скульпторы России. Они приступят к работам уже 21 декабря и завершат вечером 24 декабря. Начало положит скульптура Екатерины II, которая подписывает указ о создании города Подольска и Подольского уезда, посвященная 240-летию нашего города. Кроме того, жители и гости округа смогут увидеть еще 12 скульптур по мотивам сказок», - сказал Денисов.

Оценивать работы будет профессиональное жюри во главе с академиком Российской академии художеств, заслуженным художником РФ, заслуженным работником культуры Московской области Александром Рожниковым.

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>