РИАМО - 20 дек. В управлении Росреестра по Москве создан штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Организация штаба направлена на ускорение темпов кадастрирования и регистрации прав на объекты ЖКХ, водоотведения, дорожно-мостового хозяйства и инженерных сетей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Штаб был создан по инициативе заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова и руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова.

По словам Майданова, специалисты штаба займутся формированием дорожной карты по городским объектам ЖКХ. Это необходимо для того, чтобы распределение нагрузки на государственных регистраторов при подаче документов и проведении учетно-регистрационных действий было равномерным.

За четыре недели работы штаб рассмотрел более 300 вопросов по объектам ЖКХ от ресурсоснабжающих организаций.

В отношении сетей и коммуникаций общей протяженностью более 17 тыс. м провели кадастровый учет, а в отношении 83 городских объектов ЖКХ общей протяженностью более 16 тыс. м осуществили регистрацию права.

Петр Бирюков отметил, что работа штаба ускорит темпы введения социально значимых объектов ЖКХ в хозяйственный оборот и будет способствовать своевременному развитию городской среды.

До конца 2021 года в штабе рассмотрят более 50 объектов Мосводоканала, связанных с обеспечением городского водоотведения.