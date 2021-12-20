РИАМО - 20 дек. В Королеве уволили водителя автобуса, который высадил пассажира, пытавшегося расплатиться за проезд банковской картой, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Ранее некоторые СМИ сообщили об инциденте в Королеве, где пассажира высадили из автобуса, потому что водитель не принял к оплате банковскую карту.

«Тут же проверили камеры с маршрута, увидели, что карта не была принята к оплате. Впоследствии водителя уволили и внесли в черный список. Компания-перевозчик проводит жесткую политику в отношении своих водителей», — сказала Кротова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

Кротова пояснила, что непринятие к оплате банковских и транспортных карт влечет за собой увольнение и внесение водителя автобуса в черный список. После этого он не сможет работать в компаниях-перевозчиках в Подмосковье.