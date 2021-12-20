РИАМО - 20 дек. Жители новых микрорайонов Подмосковья не должны испытывать проблем с общественным транспортом, необходимо уделять внимание проблемам новоселов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Очевиден рост населения в области, понятно, что запускаются новые микрорайоны. Это требует комплексного реагирования - и социальная сфера, и общественный транспорт», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что нельзя допустить, чтобы новоселы остались без внимания.

«Анна Владимировна (Кротова, первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области – ред.), прошу Вас и дальше очень внимательно работать с компаниями, которые (транспортные - ред.) услуги оказывают», — отметил губернатор.

Ранее Воробьев подчеркнул, что новые микрорайоны Подмосковья должны быть обеспечены общественным транспортом, люди не должны стоять в очередях на остановках.