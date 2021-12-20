РИАМО - 20 дек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у Москвы есть разные варианты ответа на размещение ядерного оружия НАТО в Белорусcии, сообщает Газета.ru.

«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом, какие именно меры разрабатываются, он не уточнил.

О возможности разместить ядерное оружие в Белоруссии сообщил глава МИД страны Владимир Макей.

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