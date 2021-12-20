РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Жителей Люберец проинформировали о режиме работы пунктов вакцинации от коронавируса с 20 по 26 декабря, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В графике появилось изменение – по понедельникам стационарные пункты не работают.

В ТЦ «Светофор» привиться можно будет 22 и 24 декабря с 16:00 до 19:00. В «Орбите» пункт вакцинации работает 21 и 23 декабря с 15:00 до 19:00 и 25 декабря - с 14:00 до 19:00.

В отделе МФЦ «Центральный» прививку от коронавируса делают 22 декабря с 14:00 до 18:00, 24 декабря - с 15:00 до 18:00 и 26 декабря - с 14:00 до 17:00.

Вакцинацию можно пройти в любой поликлинике Люберецкой областной больницы. Чтобы сделать первый компонент в медучреждении, необходима предварительная запись. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Второй компонент можно сделать без записи.

Стационарное отделение №1 на Октябрьском проспекте, д. 338, стр. 1 принимает в будни с 11:00 до 15:00. Стационарное отделение №2 на ул. Кирова, д. 36, стр. 1 работает круглосуточно. Повторную вакцинацию проводят только по будням с 12:00 до 16:00.

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