РИАМО - 20 дек. Более 100 новых региональных сервисов для граждан и бизнеса станут доступны россиянам на портале «Госуслуги» в 2022 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в числе главных нововведений окажутся сервисы оформления детских пособий, регистрации прав на недвижимость и приема налоговых деклараций.

Так, можно будет оформить ряд пособий на детей, подать налоговые декларации по НДФЛ, зарегистрировать права на недвижимость, провести техосмотр техники, пройти аттестацию школьного учителя и получить бесплатное жилье.

Ранее стало известно, что в список нововведений 2022 года также войдет изменение вида полисов ОМС. Бумажные и пластиковые документы заменят на штрих-коды, которые будут представлять из себя уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме.

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