РИАМО - 20 дек. В городском округе Домодедово была запущена обновленная подстанция «Санаторная». Электроснабжение от нее будет идти не только в дома местных жителей, но и в будущий оздоровительно-культурный центр, сообщил глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин.

«Важная работа сегодня закончена: мы имеем новый отреконструированный питающий центр, подстанция 100 кВ, которая повысит надежность электроснабжения не только существующих потребителей части городского округа Домодедово, но и создаст большой запас мощности для дальнейшего осуществления как жилищного строительства, так и инвестиционных проектов», – добавил Ежокин.

Как отметил Ежокин, на совещании губернатора региона с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов, рядом со станцией в микрорайоне Южный планируется строительство ФОКа. Будущее учреждение будет питаться от обновленной подстанции.

Гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин рассказал, что на подстанции установили новое, более надежное оборудование, а также повысили мощность.

«Здесь 11 населенных пунктов городского округа Домодедово: Южный микрорайон самого города Домодедово, за спиной – санаторий «Подмосковье» и объекты Госфильмофонда. Соответственно, все это получает дополнительное развитие, а надежность и своевременную подачу электроэнергии мы гарантируем», – отметил Синютин.